В Екатеринбурге для владельцев «элитных» квартир оставили минимальную ставку

Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня утвердили ставки налога на имущество. Предполагалось, что владельцы квартир кадастровой стоимостью до 7 млн рублей будут платить по минимальной ставке 0,1 %, владельцы объектов недвижимости стоимостью от 7 до 300 млн – 0,2 %, а свыше 300 – 2 %. Именно такой вариант утвердила профильная комиссия по городскому хозяйству. Однако накануне мэрия предложила новый проект – утвердить ставки для владельцев недвижимости до 300 млн ставку в 0,1 %, то есть не делать дифференциацию до 7 млн и выше, которую ранее сама же и предлагала. Как заявил «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин, «Единая Россия» на заседании фракции решила, что налог на элитное жилье повышать не надо, и мэрия согласилась с партией власти.

Сегодня на заседании думы замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию Марина Андрусь представила проект, по которому ставка для налога на жилье дифференцируется: 0,1% для квартир и домов кадастровой стоимостью до 7 млн, 0,2 % стоимостью свыше 7 млн (а для помещений дороже 300 млн – 2 %). Что касается проекта, о котором накануне говорил Володин, то она представила только финансово-экономическое обоснование этого предложения. Депутат Елена Бондаренко предложила поддержать именно такой проект, то есть не повышать налог для владельцев дорогого жилья, чем несколько запутала депутатов. Андрусь уточнила, что сегодня рассматривается именно проект с дифференцированной ставкой, тот, который ранее утвердила комиссия по городскому хозяйству.

Депутат Александр Колесников напомнил, что Путин поднял НДФЛ для богатых, и предложил, в свою очередь, рассмотреть еще один вариант: повысить налог для жилья стоимостью не более 7 млн рублей, а более 10 млн рублей. Владимир Крицкий предложил все-таки принять первое решение, но отметил: по оценке мэрии, недвижимости стоимостью более 7 млн рублей всего 3 %, а по подсчетам риелторов – 16-20 %. Но в итоге на голосование вынесли именно тот вариант, который определила партия власти. За сохранение единой ставки для всех (кроме владельцев объектов дороже 300 млн) проголосовали 26 депутатов, против – двое.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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