Налоговая начала рассылать «письма счастья»

Жители Свердловской области начали получать уведомления об уплате транспортного и имущественных налогов. Рассчитаться с государством необходимо до 1 декабря этого года.

В этом году начисления происходили с некоторыми изменениями. В Свердловской области второй год налог на жилье считается исходя из его кадастровой стоимости. На этот раз в квитанциях суммы будут выше, чем годом ранее. Пока идет переходный период, фискалы применяют понижающие коэффициенты, но если в 2021 году он был 0,2, то теперь – 0,4. В следующем году умножать будут на 0,6. О том, насколько изменилась сумма налога после того, как его стали считать исходя из кадастровой, а не инвентаризационной оценки, «Новый День» писал ранее.

Что касается транспортного налога, то владельцы авто дороже трех миллионов получат квитанции с повышенным коэффициентом. Список машин опубликован на сайте Минпромторга. И в этом году вступают в силу поправки, согласно которым повышающий коэффициент будет насчитываться только для автомобилей дороже 10 миллионов, квитанции по таким правилам придут в 2023 году.

Как и прежде, квитанции можно получить двумя способами. Те, у кого есть личные кабинеты на сайте ФНС nalog.gov.ru, получают уведомления там. В противном случае в почтовый ящик придет обычное бумажное письмо – это происходит чуть позже, ближе к ноябрю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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