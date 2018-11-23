ФНС объяснила, как вырастет налог на жилье после кадастровой оценки

Свердловская область готовится к переходу на новую систему уплаты налогов за жилье – исходя из кадастровой оценки. В ФНС объяснили, какой максимальный рост платежей ждет владельцев квартир.

В 2019 году в Свердловской области пересчитают кадастровую оценку жилой недвижимости. С 2020 года в регионе налоги будут рассчитывать исходя из этих цифр – напомним, сейчас учитывается инвентаризационная стоимость. Кадастровая более приближена к рыночной стоимости жилья, на сайте Росреестра оценку дома можно посмотреть уже сейчас, но представить, как цифра изменится, невозможно. Как пояснил сегодня на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, фактически платить по новой системе придется в 2021 году, когда придет квитанция на уплату налога за 2020 год. При этом до того, как налоговая выставит счет, на сайте ФНС невозможно будет узнать стоимость своего объекта.

«Мы ожидаем, что в первые годы общая сумма в целом будет аналогичной той, что и сейчас. Но это общая сумма. Для кого-то налог станет меньше, для кого-то больше», – прокомментировал Ваняшин. Он также пояснил, что в любом случае за один год сумма не может вырасти более чем на 20% – таково законодательное ограничение по росту налогов.

Ряд регионов на расчет налога по кадастровой оценке уже перешли. РИА «Новый День» ранее изучало опыт соседей. Обычно налог уменьшается для владельцев относительно новых квартир, а вот владельцы хрущевок начинают платить больше. Те, кто не согласен с оценкой, в теории могут ее оспорить. Но на практике, прежде чем судиться, стоит посчитать свою выгоду. «Коммерсанты охотно оспаривают и выигрывают, и у них все затраты на экспертизы, на переоценку получаются обоснованными. А физлицам… если налог немного превышает ожидаемое, то проще не лезть в суды, расходы не окупятся», – рассказывал исполнительный директор Российского общества оценщиков Сергей Заякин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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