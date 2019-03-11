В Свердловской области готовят закон о переходе на новую систему налога на жилье

В Свердловской области идет обсуждение закона о переходе на новую схему расчета налога за жилье для физлиц. Депутаты предлагают считать налог исходя из кадастровой стоимости жилья начиная с 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дата единого перехода на расчет налога на жилье в Свердловской области в ближайшее время будет установлена законодательно. «Установить, что единой датой начала применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу является 1 января 2020 года», – сообщается в проекте закона, по которому с завтрашнего дня начинается прием заключений антикоррупционной экспертизы. После окончания этой процедуры документ будет готов для рассмотрения в заксо.

Как уже говорилось, переход на новую систему расчета налога на имущество физлиц заработает в 2020 году, то есть фактически платить рассчитанный по кадастровой стоимости налог жители Свердловской области начнут с 2021 года. Напомним, сейчас учитывается инвентаризационная стоимость. Кадастровая более приближена к рыночной стоимости жилья. В ФНС ранее объясняли, что это будет означать для людей. «Мы ожидаем, что в первые годы общая сумма в целом будет аналогичной той, что и сейчас. Но это общая сумма. Для кого-то налог станет меньше, для кого-то больше», – комментировал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин. Он также пояснил, что в любом случае за один год сумма не может вырасти более чем на 20% – таково законодательное ограничение по росту налогов.

В ряде других регионов уже рассчитывают налог по кадастровой стоимости жилья. РИА «Новый День» ранее изучало опыт соседей. Обычно налог уменьшается для владельцев относительно новых квартир, а вот владельцы хрущевок начинают платить больше.

Екатеринбург, служба информации

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