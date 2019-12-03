Цуканов: «Жизнь не улучшается так быстро, как растут налоги»

Механизмы, по которым формируется кадастровая стоимость недвижимости физлиц, зачастую непонятны людям, что заставляет их идти в суды и оспаривать эту оценку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня полпред президента Николай Цуканов на совете политических партий.

«Оценка формируется по правилам, но никто не понимает, по каким», – отметил он. По его словам, людям сложно понять, почему кадастровая стоимость их недвижимости выросла, если на протяжении многих лет там ничего не делалось.

«Сколько можно требовать от людей: давайте, давайте, давайте. Жизнь не улучшается так быстро, как растут налоги», – отметил Николай Цуканов и предложил проанализировать ситуацию через некоторое время, когда желающие оспорят стоимость своего имущества, и сравнить кадастровую стоимость до оспаривания и после.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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