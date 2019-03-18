С 800 рублей до 12 тысяч – для многих екатеринбуржцев налог на квартиры с 2020 года вырастет в разы

Налог на квартиру для части екатеринбуржцев со следующего года может вырасти в пять-шесть раз или даже больше. Одним из факторов, определяющим рост платежа, будет решение городских властей по ставке на этот налог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переход на новый способ налогообложения физлиц – не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости принадлежащей им недвижимости – обсудили сегодня в комитете заксобрания области по бюджету, налогам и финансам. Вице-губернатор, и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов рассказал, что, по предварительным оценкам, кадастровая стоимость жилья в нашем регионе будет примерно на 10-15 % ниже рыночной. Сумма налога, которую будут платить граждане, изменится у всех по-разному. Кто-то начнет платить существенно больше, а кто-то – намного меньше, чем сейчас, но будет устранен существующий «перекос». «Сейчас существует большой перекос в сумме начисляемого налога. Квартиры 60-х годов оценены БТИ в 150-200 тысяч рублей, их владельцы сейчас платят сущие копейки. Квартиры в домах 2011 года стоят по несколько миллионов, и граждане платят налог в несколько тысяч. А есть те, кто купил квартиры в домах после 2015 года постройки – их оценка вообще не проводилась, и поэтому они сейчас вообще этот налог не платят», – рассказал Зырянов.

При этом ставка налога будет устанавливаться каждым муниципалитетом отдельно в диапазоне от 0,1% до 0,3% кадастровой стоимости. По подсчетам МУГИСО, ставка в 0,1% уменьшит поступления от налогов на имущество физлиц на 38%, в 0,2% – сохранит на прежнем уровне, и только при ставке 0,3% местные бюджеты получат по этому налогу больше, чем сейчас. Депутат Вячеслав Вегнер опасается, что власти Екатеринбурга «загнут» максимальную ставку, что крайне негативно скажется на очень многих жителях областного центра. «У старых квартир в центре Екатеринбурга рыночная стоимость высокая, а люди, которые там живут, далеко не олигархи. Многие получили свои квартиры еще в результате приватизации. Сейчас они платят немного, но после перехода на кадастр эта стоимость возрастет в разы. У меня есть конкретный пример. Квартира на улице Малышева, 84, площадью 70,3 м кв. Налог, уплаченный за 2017 год, составил – 855 рублей. При переходе на новые условия кадастровая стоимость – ‪5 млн 600 тысяч рублей. С учетом федеральных вычетов налог составит – 4 500 руб. Увеличение в пять раз. Это при ставке в 0,1%. При ставке в 0,3% – в три раза больше. Да, есть льготники – герои России, ветераны войны, инвалиды. А остальные, например, многодетные семьи? Для них 800 рублей и 4 500 рублей, а тем более 12 тысяч – это очень большая разница. Но пойдут ли обычные люди без юридических знаний по судам, оспаривать кадастровую стоимость? Вряд ли. Они либо плюнут и будут платить, либо – плюнут и не будут платить», – отметил Вегнер.

Депутат Владимир Терешков обратил внимание на противоположный аспект реформы. Он напомнил, что в федеральном законе установлено, что налог на имущество не будет взиматься с частных домов площадью 50 кв. м и меньше. А в дотационных муниципалитетах, таких, как родной для Терешкова Красноуфимский район, такого жилья в сельской местности очень много. Значит, в муниципальный бюджет не будут поступать отчисления по этому налогу в том объеме, в каком они поступают сегодня. «Галина Максимовна, нам придется что-то с этим делать», – обратился он к министру финансов Галине Кулаченко.

В итоге депутаты попросили представителей правительства не позднее 1 сентября представить им информацию о готовности области к переходу на новую схему налогообложения физлиц. Напомним, она вступает в действие с 1 января 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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