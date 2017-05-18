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Екатеринбург

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Публикации за 18.05.17

МУГИСО пока не готово создать учреждение для кадастровой оценки объектов – непонятно, как оно будет работать (ФОТО)

МУГИСО пока не готово создать учреждение для кадастровой оценки объектов – непонятно, как оно будет работать (ФОТО)

В Свердловской области так и не определились, когда начнётся работа по кадастровой переоценке недвижимости. Для этого необходимо создать отдельное бюджетное учреждение, но пока не ясно, как оно будет работать. Зато понятно, что работы будет много и претензий к ней тоже. В итоге министерство просто решило повременить.

В регионах России ведётся переоценка кадастровой стоимости недвижимости. Пересчет грозит серьёзно ударить по кошельку собственников, в том числе из-за перехода на новую систему взимания налогов на недвижимость. Ставка будет основываться на кадастровой оценке – это касается и коммерческой недвижимости, и жилых домов. NDNews.ru ранее писал уже о переходе на расчеты по кадастрам, однако вопрос, кода в Свердловской области начнётся массовая переоценка, оставался открытым.

Новый День: МУГИСО пока не готово создать учреждение для кадастровой оценки объектов – непонятно, как оно будет работать (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге стартовала XXV международная конференция оценщиков «Инвестиционный климат регионов». С докладом о проблемах государственной кадастровой оценки на территории Свердловской области выступила и.о. первого заместителя министра МУГИСО Елена Николаева. Она отметила, что в работе по кадастровой переоценке важно достичь баланса частного и публичного интересов.

Новый День: МУГИСО пока не готово создать учреждение для кадастровой оценки объектов – непонятно, как оно будет работать (ФОТО)

«Актуализированная кадастровая стоимость всегда вызывает вопросы у владельцев имущества. Мы должны провести массовую оценку. Массовая оценка позволяет определить стоимость десятков объектов за год, но источником сведений выступают только данные Росреестра, не учитываются индивидуальные характеристики объекта, возможные обременения и т. д.", – рассказала чиновник. Она отметила, что правила работы с последней переоценки изменились, согласно новому порядку для этого необходимо создать новое государственное бюджетное учреждение. Которое, к слову, обязано работать публично – то есть все отчеты будут доступны в Сети. Впрочем, пока это только планы, в регионе решили повременить с созданием ГБУ.

Новый День: МУГИСО пока не готово создать учреждение для кадастровой оценки объектов – непонятно, как оно будет работать (ФОТО)

«Мы рассматривали переход к новому порядку работы к концу этого года. Но пока не понятны многие моменты. В других регионах есть такие бюджетные учреждения, но по факту они не работают. К тому же в нашем регионе огромный массив объектов, в связи с этим не исключены риски некачественных результатов. Поэтому пока мы не предпринимаем активных действий по созданию государственного бюджетного учреждения», – заключила Николаева.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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