Новый документ Свердловского правительства ведёт к судебным искам и репутационным потерям

Свердловское правительство приняло решение расширить список объектов коммерческой недвижимости, облагаемых налогом на имущество на основе кадастровой стоимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление было принято на сегодняшнем заседании кабмина. В перечень на 2018 год вошли 327 объектов, из них 15 – впервые. При этом первый вице-губернатор Алексей Орлов не исключил, что некоторые объекты могли попасть в список «по формальным основаниям» и даже ошибочно.

Как заявила бизнес-омбудсмен Елена Артюх, уже есть случаи, когда предприниматели добиваются исключения своих объектов из этого списка через суд, как было, например, со зданием на проспекте Ленина, 41. Поэтому уполномоченный попросила правительство оперативно реагировать на сигналы предпринимателей об ошибочном включении их в этот перечень и решать вопрос в досудебном порядке. «В противном случае это может привести к репутационным потерям для самого правительства», – отметила она.

Алексей Орлов в ответ предложил бизнес-омбудсмену проводить с ним личные встречи по мере необходимости.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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