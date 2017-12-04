МУГИСО отправило в налоговую список ТЦ, которые будут платить налог по новой схеме

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области отправило в ФНС список объектов коммерческой недвижимости, которые будут платить налог по кадастровой стоимости. Причем это произошло в тот же день, когда первый вице-губернатор Алексей Орлов публично признал, что часть объектов в список могли попасть случайно.

Напомним, на прошлой неделе, 30 ноября, на заседании кабмина обсуждался вопрос о списке объектов коммерческой недвижимости, облагаемых налогом на имущество на основе кадастровой стоимости. В этом году список решили расширить. В перечень на 2018 год вошли 327 объектов, из них 15 – впервые. При этом первый вице-губернатор Алексей Орлов не исключил, что некоторые объекты могли попасть в список «по формальным основаниям» и даже ошибочно. А бизнес-омбудсмен Елена Артюх отметила, что уже бывали случаи, когда коммерсанты попадали в этот список ошибочно и добивались исключения из него через суд.

Сегодня в пресс-службе МУГИСО рассказали, что этот список уже передан в ФНС. В него включены 327 зданий, из которых 15 впервые (в том числе 5-я очередь ТЦ «Гринвич», три объекта компании «Сималенд», БЦ «Маршал», которые введены в эксплуатацию в 2017 году, 7 объектов УВЦ). То есть список был отправлен в том же виде, которым возмутились на заседании кабмина. Более того, в МУГИСО указали и дату передачи налоговой списка – 30 ноября, в день заседания кабмина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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