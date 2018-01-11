МУГИСО готовит новый список офисников и торговых центров, попадающих под налог по кадастру

Мингосимущества Свердловской области начало формировать список торговых и деловых центров, которые со следующего года будут платить налог, исходя из кадастровой стоимости зданий.

Пока информации о том, сколько новых объектов попадут в этот список, нет. В предыдущие два года перечень пополнился примерно на триста объектов. В МУГИСО поясняют, что собственники недвижимости могут обратиться в министерство за выписками из ЕГРН на объекты и земельные участки, где они расположены, а также за документами технического учета (инвентаризации).

Перевод собственников офисных и торговых центров в Свердловской области на налог по кадастровой стоимости начался с 2015 года. В первый список попали 46 объектов, площадь которых превышала 5000 кв. метров. И сразу же дело обернулось скандалом – собственники заметили, что платежи увеличились не для всех. Появились вопросы: почему одни платят больше, а другие меньше, и в чем причина привилегированности некоторых? Дело о возможных нарушениях рассматривало УФАС.

Аналогичные претензии были у бизнесменов и в последующие годы. В январе этого года екатеринбургский предприниматель Сергей Черкасов отправил письмо президенту с жалобой на несправедливый расчет налога. «Прошу Вас обратить внимание на сложившуюся в городе Екатеринбурге беспрецедентную ситуацию, когда налоги на имущество в соседних торгово-офисных центрах отличаются в сотни, а порой даже в тысячи раз», – написал Черкасов. Он привел в пример расчет налога на имущество по некоторым ТОЦ Екатеринбурга, сделанный по официально утверждённой по состоянию на 31.12.2017 года кадастровой стоимости. Так, в ТЦ КОР стоимость квадратного метра определили в 573 рубля, для «Таганского ряда» – 34 рубля, «Атриум Палас Отель» – 5 рублей 75 копеек, ДЦ «Микрон» – 56 копеек, ТЦ «БУМ» – 112 тыс. 254 рубля 83 копейки. Получается, что размер налога за 1000 кв. метров для центра «Микрон» составляет 12 рублей, а для «БУМа» – 2 млн 245 тыс. 96 рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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