Количество ковидных коек в больницах сократили на 40%

В связи с сокращением количества заболевших коронавирусом власти Свердловской области продолжают переводить ковид-госпитали под оказание плановой помощи. Количество коронавирусных коек уже сократили на 40%, до конца недели перепрофилируют еще 1200.

«На сегодняшний день мы объективно имеем дело с заметным снижением заболеваемости. Видим это по загруженности лечебных учреждений. Когда-то находились в ситуации, когда на дому одновременно было 26 тысяч пациентов с коронавирусом. Сегодня на дому лечатся около 9 тысяч пациентов», – рассказал сегодня на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Число коек, отданных под лечение коронавирусных больных, тоже продолжает снижаться. По данным оперштаба, оно уже сократилось 40% – эти места перевели в плановый режим работы. До конца недели переведут еще 1200 коек.

По данным мониторинга, опубликованном на сайте полпредства в УрФО, в Свердловской области 31 января было 6379 коек отдано под лечение больных Covid-19, из них заняты – 4197. Для сравнения: в ноябре 2020 года под коронавирус было отдано свыше 10500 коек в больницах региона.

«Мы продолжим сокращать количество коек, но оставим некий резерв – 10-15% свободных коек – на случай ухудшения ситуации», – отметил Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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