В больницах Екатеринбурга есть 2,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Екатеринбурга было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусом более 2,5 тысячи коек, из них – 460 было реанимационных, а 1500 обеспечены кислородом. Об этом рассказала заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в гордуме.

Отметим, что де-факто в больницах, расположенных в Екатеринбурге, больше спецкоек для лечения пациентов с коронавирусом – за счет областных медучреждений, а Андрусь говорила только о муниципальных, которые до конца этого года подведомственны не минздраву региона, а управлению здравоохранения Екатеринбурга.

Всего в Свердловской области на 18 ноября в больницах развернуто 10 590 коек, занято 9 371 (это 88,5%). Такие данные публикует аппарат полномочного представителя президента России в УрФО. Ранее свердловские власти заявляли, что не намерены расширять коечный фонд. «Ситуация по заболеваемости стабилизировалась, это мы видим по поступлению пациентов в стационары, с чувством удовлетворения сообщаю, что в течение трех дней число поступивших на койки меньше, чем количество выбывших. Да, часть тех, кто выписывается, выписываются на долечивание, в том числе домой, но освобождение коек превышает их занятие вновь поступившими больными. Это говорит об определенной стабилизации. При всем том все пока зыбко, но мы имеем резервы и они нарастают. Последние дни мы не открываем новых коек, нам вполне достаточно фонда», – заявил накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/708782.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

В Свердловской области ликвидируют еще один поселок-призрак. / Контактные свердловчане снова жалуются на то, что у них не берут тесты. / Мэрия Екатеринбурга пообещала горожанам рост средней зарплаты до 57,5 тысяч рублей и снижение безработицы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»