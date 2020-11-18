Креков: «Ситуация по заболеваемости Covid-19 стабилизировалась»

Свердловские власти считают, что в регионе обстановка по коронавирусу стабилизировалась. Такое заявление сделал сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«Сейчас мы работаем в достаточно изменяющейся ситуации, во многих отношениях – к лучшему. Ситуация по заболеваемости стабилизировалась, это мы видим по поступлению пациентов в стационары, с чувством удовлетворения сообщаю, что в течение трех дней число поступивших на койки меньше, чем количество выбывших. Да, часть тех, кто выписывается, выписываются на долечивание, в том числе домой, но освобождение коек превышает их занятие вновь поступившими больными. Это говорит об определенной стабилизации. При всем том все пока зыбко, но мы имеем резервы и они нарастают. Последние дни мы не открываем новых коек, нам вполне достаточно фонда», – заявил чиновник.

По его словам, власти намерены уже на следующей неделе «возвращать приостановленные виды плановой медицинской помощи». «У нас не ограничилась помощь кардиологическая, онкологическая, диализ, эндокринологическая. А многие другие мы были вынуждены ограничивать, сейчас такой необходимости не будет, это позволит нам вернуться к диспансерному наблюдению, мы вернем чистые дни в поликлиники, в том числе для тех, у кого есть антитела, кто уже переболел», – добавил Креков.

По его словам, ужесточения ограничительных мер в Свердловской области не предполагается. «Вопрос локдауна не рассматривается – нагрузка на коечный фонд стала снижаться, это прогностически позитивная вещь, принятые меры достаточны, главное, их выполнять, те ограничения, которые введены. Ни о каких новых мы не говорим», – подчеркнул он.

Напомним, вчера суточные показатели заболеваемости коронавирусом в Свердловской области достигли июльских пиков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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