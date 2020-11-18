Рекорд. В Свердловской области – 358 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области за зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса, выявленных за сутки, – 358. До этого максимум был в начале июня, 357 случаев. Регион по этому показателю вышел на пятое место, выше только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области.

За последние сутки официально подтвердили смерть 10 человек от этой инфекции. Всего с начала пандемии коронавирусом в Свердловской области заболели 41 719 человек, скончались 917.

Добавим, как раз сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась и даже меняется к лучшему. «Сейчас мы работаем в достаточно изменяющейся ситуации, во многих отношениях – к лучшему. Ситуация по заболеваемости стабилизировалась, это мы видим по поступлению пациентов в стационары, с чувством удовлетворения сообщаю, что в течение трех дней число поступивших на койки меньше, чем количество выбывших. Да, часть тех, кто выписывается, выписываются на долечивание, в том числе домой, но освобождение коек превышает их занятие вновь поступившими больными. Это говорит об определенной стабилизации. При всем том все пока зыбко, но мы имеем резервы и они нарастают. Последние дни мы не открываем новых коек, нам вполне достаточно фонда», – сообщил чиновник.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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