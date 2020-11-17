Свердловская область вышла на июльские рекорды по заражению коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки подтвержден коронавирус у 349 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Столько же в последний раз фиксировалось во время июльского пика, который пришелся на середину месяца – 16 число. Больше заболевших за сутки регистрировалось только 3 июня, тогда было зафиксировано 357 случаев за день, напоминает «Новый День».

По числу заболевших за 24 часа Свердловская область сейчас находится на шестой строчке в стране. Всего в регионе с момента начала распространения инфекции заразился 41 361 человек. За это время умерли 907 жителей Свердловской области, из них восемь – за последние сутки. В последние 24 часа из больниц выписан 351 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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