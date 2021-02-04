Военный тур в Чечню, катание на броневике и путешествие по подземельям: что дарят мужчинам на 23 Февраля

Для российских мужчин в этом году создали специальный тур на 23 Февраля – спецназ-тур в Чечню, где в течение трех дней можно будет полетать в аэротрубе, научиться стрелять и драться. Для тех, кто в Грозный поехать не может, есть альтернативы и на Урале. Среди популярных подарков на День защитников Отечества – катание на броневике, обучение езде на снегоходе, стрельба из пистолета и из лука.

В этом году на День защитника Отечества одна из турфирм сформировала специальный тур в Чечню, который назвали «Адреналин». Программа «спецназ-тура» – почти 40 тысяч рублей за 3 дня в Грозном – включает в себя обучение стрельбе из пяти видов оружия, поездку на багги, полет в аэротрубе, прохождение полосы препятствий и многое другое. Ну и, конечно, обычные туруслуги: проживание, питание и экскурсии. Предложение уже наделало много шума в соцсетях. Одни считают, что это издевательство и хайп на трагедии, другие пишут, что с радостью съездили бы в такое путешествие.

Раньше милитари-туры хотели продвигать и в Свердловской области. В 2015 году в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе презентовали «Воентур». Предполагалось, что рядовые туристы смогут приезжать на танковое производство, гулять по цехам, а потом даже прокатиться по полигону на танке. В 2016 году правительство даже делало ставки на то, что этот проект станет одним из ключевых в развитии внутреннего туризма. Но в итоге на танке успел покататься только бывший глава Ростуризма Олег Сафонов. На рынок «Воентур» так и не вышел. Поскольку танковое производство в Тагиле – закрытое, договориться о пропуске на объект туристов так и не удалось.

Тем не менее, у тех, кто хочет подарить мужчинам не просто носки и пену для бритья, а настоящие эмоции, – выбор тоже есть. Различные сайты в Екатеринбурге предлагают большой выбор экстремальных подарков на 23 Февраля. Например, за 5500-6500 рублей можно покататься на БРДМ-2 – Бронированной разведывательно-дозорной машине. За 1000 рублей мужчину можно отправить на групповую экскурсию по подземельям Екатеринбурга – организаторы проведут его по тоннелям под самым центром города и расскажут, для чего предназначены эти катакомбы. Покататься на снегоходе стоит от 3000 рублей, научиться кататься на мотоцикле – от 2000 рублей. Ну а если вы хотите подарить что-то похожее на спецназ-тур в Чечню, можно сделать комбинированный подарок: оплатить стрельбу из настоящего оружия (от 3000 рублей, в зависимости от оружия), стрельбу из лука (от 2000 рублей) и полет в аэротрубе (от 3000 рублей).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

В Свердловской области в год пандемии на 2% снизилась смертность от рака. / Облсуд оставил под арестом активистку штаба Навального в Екатеринбурге с эпилепсией. / Открытие центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге снова отложили. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»