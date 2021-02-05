В Нижнем Тагиле во время пожара погиб второклассник, прокуратура проводит проверку

В Нижнем Тагиле во время пожара погиб ребенок. Инцидент произошел 3 февраля, около 17 часов вечера. В доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле произошло возгорание. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки выключателя в коридоре.

«Во время тушения пожара был обнаружен ребенок 2008 года рождения без сознания. В ходе реанимационных мероприятий несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

Нижний Тагил, Марина Симбирятина

Нижний Тагил. Другие новости 05.02.21

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