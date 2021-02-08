Из-за смерти второклассника на пожаре возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребенка на пожаре.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что, по версии следствия, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. На момент происшествия мальчик был дома один. Прибывшие пожарные погасили пламя, а затем вынесли ребенка из квартиры. Однако спасти его жизнь не удалось. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как уже писал «Новый День», несчастье случилось 3 февраля, около 17 часов вечера, в доме на улице Циолковского. «Во время тушения пожара был обнаружен ребенок 2008 года рождения без сознания. В ходе реанимационных мероприятий несовершеннолетний скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», – сообщили тогда в пресс-службе облпрокуратуры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 08.02.21

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