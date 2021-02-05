В Екатеринбурге после снегопада с дождем ударят морозы

Свердловскую область ждет очередное резкое изменение погоды. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», сегодня в области потеплеет до +3 градусов, ночью тоже будет довольно тепло, -2…-7, на крайнем юге до +1. В субботу синоптики прогнозируют +4 ºC, а в воскресенье – уже -12…-17. Схожий прогноз дали для Екатеринбурга: +1…+3 в субботу, с мокрым снегом, а временами и с дождем, в воскресенье -13…-15.

На следующей неделе на Урал придут 30-градусные морозы. «Ожидаются снегопады, в южных районах области наступит интенсивная, но короткая оттепель с мокрым снегом и гололедом (5-6 февраля), которая 7 февраля завершится вторжением арктического воздуха с морозами -25…-30 градусов. Холода удержатся до конца первой десятидневки месяца», – комментировала ранее главный синоптик области Галина Шепоренко.

Похолодание ожидается также и в центральной части России – началось арктическое вторжение. Раньше всех холод из Арктики почувствуют жители Санкт-Петербурга. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, таких аномальных морозов в Центральной России не было почти 10 лет.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.21

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