«Идет супер аномальный холод»: в европейской России началось арктическое вторжение

В европейской части России началось арктическое вторжение. Раньше всех холод из Арктики почувствуют жители Санкт Петербурга. В российской столице морозы начнут усиливаться в пятницу, 5 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

В Северной столице сегодня днем ожидается -8 градусов, что на четыре градуса холоднее февральской нормы. В последующие дни ночная температура понизится до -16...-19 градусов, а дневная до -9...-12 градусов.

В Москве в пятницу ночью ожидается до -14 градусов, а днем около -9 градусов. В субботу станет еще холоднее: ночные температуры опустятся до -18...-20 градусов, а днем будет -12...-13 градусов.

В начале следующей недели морозы в столице усилятся. Ночью температура опустится до -30 градусов, а днем ожидается до -20 градусов. Таких аномальных морозов в Центральной России не было почти 10 лет, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, арктический воздух понизит ночную температуру в Москве в понедельник до -21.. -26 градусов, по области ожидается до -29, днем -15…-20 градусов. Во вторник стужа продолжит наступление – ночью -20…-30 градусов, днем -16…-21 градусов. Тишковец добавил, что температурный фон в столичном регионе будет на 15-20 градусов ниже февральской климатической нормы. «Это супер аномальный холод… Таких морозов у нас не было в Москве почти 10 лет», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

Как отмечают синоптики, грядущее похолодание будет продолжительным и быстрого потепления ждать не стоит.

Москва, Наталья Петрова

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