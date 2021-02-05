Палеонтологи нашли доказательства охоты неандертальцев на малого пещерного медведя (ФОТО)

В башкирской пещере Иманай палеонтологи обнаружили череп малого пещерного медведя, убитого около 35 тысяч лет назад древним охотником. Находка – первое прямое свидетельство охоты неандертальца на крупное животное.

Исследование показало, что в момент гибели медведю было 9-10 лет. Он был убит во время зимней спячки. Его череп пробит каменным остроконечником. По словам ученых, палеолитический человек нанес удар с близкого расстояния, и его силы было достаточно, чтобы пробить теменную часть черепа зверя.

«Охота на крупных млекопитающих имела ключевую роль в жизнеобеспечении древнего человека. Однако прямых данных о том, что непосредственно человек добывал животное, немного. Существуют свидетельства охоты на большого пещерного и бурого медведей в Западной Европе. В этих исследованиях анализируют следы на костях. Эти следы древние люди могли оставить при разделывании туш уже погибших животных, не добывая их самостоятельно. Известен лишь один факт добычи пещерного медведя человеком, основывающийся на характере повреждения позвонка, вероятно, от метательного орудия. Наша находка является единственным свидетельством добычи человеком малого пещерного медведя. Отсутствие костей со следами разделки туш медведя и добывания костного мозга, то есть кухонных остатков, позволяет говорить о единичности этого «охотничьего» действия. Очевидно, охота на этих животных не являлась специализацией древних охотников, оставивших следы пребывания в пещере Иманай», – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов, один из соавторов исследования.

Описание находки и результаты исследования будут в скором времени опубликованы в отечественном журнале «Вестник археологии, антропологии и этнографии», сообщили в пресс-службе УрФУ.

Палеонтологи ведут раскопки в пещере Иманай, которая находится на территории национального парка «Башкирия», на протяжении трех лет. За это время они собрали более 10 тысяч остатков позднеплейстоценового периода, в том числе большое количество костей малого пещерного медведя и пещерного льва. Участие в исследовании черепа медведя приняли сотрудники ряда институтов РАН: Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург), Института археологии РАН (Москва), Института истории, языка и литературы УфНЦ РАН (Уфа).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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