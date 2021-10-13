Уральские ученые показали челюсти гиены пахикрокуты, жившей более 1,5 миллиона лет назад (ФОТО)

Уральские ученые, проводившие раскопки в древнейшей российской пещере Таврида, привезли в Екатеринбург фрагменты челюсти с зубами доисторической гиены пахикрокуты. «Это очень хорошие экземпляры с хорошими зубами, следами стирания. Мы видим уникальный зубной аппарат, который был создан, чтобы дробить кости крупных копытных животных. Думаю, этой гиене прекрасно жилось в пещере Таврида, которую можно считать своеобразным логовом пахикрокуты», – рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ Антон Кочнев.

Раскопки в древнейшей российской пещере уральские ученые проводили этим летом, во время сезона экспедиций.

«В этом году мы занимались поисками естественного входа в пещеру и параллельно в нашем слое, который мы открывали, сделали интереснейшие находки. В том числе и череп гигантской гиены пахикрокуты, фрагмент черепа этрусского медведя, кости травоядных животных, – рассказал Антон Кочнев на пресс-конференции в ТАСС. – Следов человека в крымской Тавриде на данный момент не обнаружено. Поэтому мы не можем сказать, охотился ли на доисторическую гиену человек. Исследований крымской гиены сегодня много. Мы примерно знаем, как она охотилась, что делала. Скорее всего, эта конкретная гиена умерла сама, вряд ли было много желающих на нее охотиться».

Пахикрокута – род доисторических гиен. Наибольшим и хорошо исследованным видом является Pachycrocuta brevirostris, которая имела размер современной львицы и весила в среднем 110 килограммов. Вымерла доисторическая гиена 400 тысяч лет назад.

Антон Кочнев показывает фрагмент черепа этрусского медведя

Этрусский медведь, фрагменты черепа которого тоже нашли в Тавриде, считается предком современного бурого медведя, а также пещерных малого и большого медведей, исследованием которых активно занимаются уральские ученые.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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