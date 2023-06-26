Уральские ученые обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен: 400 кг костей отправили в Екатеринбург (ФОТО)

Уральские ученые во время экспедиции в Хакасию обнаружили логово пещерных гиен, скорее всего – крупнейшее в Азии. В пещере Инейская набрали почти 400 кг костей, которые отправили для исследований в Екатеринбург.

Исследованиями Инейской занимались ученые Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета, Института геологии и минералогии СО РАН, Абаканского клуба спелеологов. Пещера оказалась уникальной по двум причинам. Во-первых, там обнаружили крупнейшее в Азии логово гиен. Во-вторых, кости в пещере лежали на поверхности и сохранились в нетронутом состоянии, часть из них – во льду. Кроме останков пещерных гиен, палеонтологи обнаружили кости мамонта, носорогов, яков, гигантского большерогого оленя и другие.

То, что пещера была логовом гиен, подтверждают как минимум два факта: все найденные там кости погрызены и есть несколько костей в анатомическом порядке.

«Носороги, слоны, олени с характерными следами погрызов. Кроме того, нам попался ряд костей в анатомическом порядке. Например, у носорогов – локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Еще одна уникальная находка – в пещере много костей щенят. Дело в том, что обычно сохраняются кости крупных гиен, так как кости молодых особей очень хрупкие, рыхлые, нежные. Кроме того, их могут сгрызать те же гиены. А мы обнаружили даже целый череп молодого гиененка, много нижних челюстей и молочных зубов», – поясняет старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Находки помогут понять, как росли детеныши гиен, чем они питались, как происходила смена молочных зубов и многое другое.

Дмитрий Гимранов добавил, что в России раньше была уже обнаружена подобная пещера с гиенами – Пещера географического общества на Дальнем Востоке. Но она была раскопана еще в конце советских времен.

«Но даже там не столь много остатков гиен и, к примеру, нет целых черепов. У нас аж два целых черепа пещерных гиен – это очень большая редкость. Находки целых черепов в России можно посчитать по пальцам одной руки. В итоге один череп остался в Абакане, второй отправили для изучения в Екатеринбург», – рассказал Гимранов.

По остаткам носорога Мерка удалось установить датировку находок – 42 тысячи лет, – отметил старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН Дмитрий Маликов. Кроме того, находки многое расскажут о флоре, фауне того времени, можно будет узнать и чем питались животные, каким был климат на этой территории.

Напомним, в прошлые экспедиции уральские ученые проводили раскопки в древнейшей российской пещере Таврида, откуда привезли в Екатеринбург фрагменты челюсти с зубами доисторической гиены пахикрокуты. А еще палеонтологи обнаружили нетронутое кладбище пещерных медведей и нашли 1000 костей мамонтовой фауны. А в 2020 ученые нашли в Крыму кости носорога стефаноринуса. До них на территории России его останки никто не находил.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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