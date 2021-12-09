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Четверг, 9 декабря 2021, 10:17 мск

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Уральские палеонтологи обнаружили кости животных, которым 2,5 миллиона лет (ФОТО)

Фото: пресс-служба УрФУ

Уральские ученые на раскопках на юге Таджикистана обнаружили кости животных, возраст которых 2,2-2,5 миллиона лет.

«Ученые провели разведку двух местонахождений периода раннего плейстоцена. В урочищах Лохути и Куруксай они обнаружили кости крупных позвоночных: древней гиены Pliocrocuta, Стеноновой лошади, бизона Шотензака, нескольких видов древних оленей и носорогов», – рассказали в пресс-службе УРФУ.

В раскопках принимали участие сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН, УрФУ, а также их коллеги из Института истории, археологии и этнографии им А. Дониша.

Большая часть находок передана на хранение в краеведческий музей местного города Бальджувон. Исследованием этих образцов ученые займутся в следующем году. В Екатеринбург они привезли зубы копытных. Их палеонтологи планируют отреставрировать и изучить.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году палеонтологи из Екатеринбурга обнаружили нетронутое кладбище пещерных медведей и нашли 1000 костей мамонтовой фауны. А в 2020 ученые обнаружили в Крыму кости носорога стефаноринуса. До них на территории России его останки никто не находил.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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