Палеонтологи выкопали нетронутое кладбище пещерных медведей и нашли 1000 костей мамонтовой фауны (ФОТО)

В пещере Прокошева в Пермском крае палеонтологи из Екатеринбурга обнаружили первое на Урале нетронутое кладбище малых и больших пещерных медведей. Во время летних экспедиций ученые собрали все кости, которые удалось обнаружить, и теперь не страшно, что захоронение будет разрушено туристами. Кроме того, в поездках на берега Тобола и Иртыша палеонтологи нашли более 1000 костных останков мамонтовой фауны: от древних волков и носорогов – до маленьких мамонтят.

«Во время одной из летних экспедиций мы обнаружили кладбище пещерных медведей в пещере Прокошева. Этих кладбищ на Урале всего 5-6 штук, но все они тронуты человеком, некоторые разрушены, некоторые разграблены. Тут самый большой интерес для нас представляло то, что это нетронутое кладбище пещерных медведей, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов. – Мы изучили, как лежали костные останки, где лежали черепа. Это даст интересные научные результаты. А что самое главное – наконец-то в этой пещере проведены все сборы, все кости собраны, на поверхности ничего не осталось. Теперь туда могут ходить туристы».

В пресс-службе УрФУ уточнили, что всего в пещере обнаружили 15 черепов большого пещерного медведя – это очень много. Для сравнения: за предыдущие 40 лет экспедиций было найдено всего 20 черепов. Кроме того, в пещере Прокошева собрали более 300 экземпляров ребер, позвонков, целых трубчатых и других костей древних медведей.

Всем находкам более 50 тысяч лет, кости принадлежат минимум 18 особям в возрасте 1-4 лет. При этом самки погибали в этой пещере значительно чаще, чем самцы. Гибли они во время зимней спячки. Не исключено, что кого-то мог убить древний человек – исследования на эту тему уже проводились.

Сейчас палеонтологам предстоит изучить обнаруженные черепа.

«Мы сделали снимки зубов с помощью электронного микроскопа и проанализировали изотопы углерода и азота в костях медведей. Так мы сможем предположить, чем питались медведи. Другой вариант исследования – томография. С ее помощью мы начали создавать 3D-иллюстрацию, которая поможет рассмотреть внутренние области. Распиливать череп мы не будем, а с помощью компьютера исследуем носовую полость и сможем сравнить дыхательные системы пещерных, белых, бурых, гималайских медведей. Отдельно изучим мозг: объем, отделы и так далее», – рассказал Дмитрий Гимранов.

Другие экспедиции этим летом наконец-то смогли попасть на реки Тобольск и Иртыш: в предыдущие 8 лет было многоводье и палеонтологам не удавалось поработать в Западной Сибири, где залегает огромное количество костных останков мамонтовой фауны.

«Наконец-то нам повезло. Первый год низкой воды. Пляжи рек обнажились, на них освободились от воды кости, которые там накапливались в результате размыва отложений. И мы собрали большие коллекции останков мамонтовой фауны, а также предков мамонтовой фауны. Самые ранние находки – 300-400 тысяч лет назад: предки современного лося, вымершего мамонта, предковая форма дикой лошади. Затем продолжили исследования на более поздних местонахождениях – возрастом 40-50-100 тысяч лет, – рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Павел Косинцев. – Эти сборы были интересны тем, что мы получили комплексное представление обо всей древней мамонтовой фауне. В древности животные погибали и захоранивались вместе: древние волки, песцы, носороги и мамонты – и весь комплекс вода размывает, кости оказываются на поверхности. Так мы можем проводить полные реконструкции».

Всего в этом году палеонтологи собрали более 1000 костных останков. Среди них есть, например, зуб мамонтенка, которому было всего несколько месяцев. А есть кость старой особи шерстистого носорога, который погиб своей смертью, а потом его съели хищники.

«Изучая такие останки, мы можем понять взаимосвязь животных между собой. Восстановить возрастную структуру: сколько было детенышей, сколько взрослых и так далее», – отметил Павел Косинцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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