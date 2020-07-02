Маленькая сенсация: в пещере «Таврида» нашли редкие останки древних животных

В Крымской пещере «Таврида» обнаружили костные останки носорога стефаноринуса. Об этом сообщили в КФУ имени Вернадского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двурогие стефаноринусы обитали во времена нижнего и раннего Плейстоцена. Были довольно крупными – вес животного превышал 3 тонны, рост – 2 метра, а тело среднестатистической особи составляло в длину 3,5 метра. Считается, что стефаноринусы вымерли в начале ледникового периода: ареал его обитания занял шерстистый носорог.

На территории России останки стефаноринуса до сих пор не находили.

И вот в пещере «Таврида», в которой работаю ученые из Москвы, Екатеринбурга и Крыма, нашли зуб и ребро молодой особи стефаноринуса. Кроме того, обнаружены новые кости быков и фаланга саблезубого тигра гомотерия. Еще одна находка – рог крупной антилопы – тоже может стать небольшой сенсацией: ученые считают, что до сих пор на останки этого вида в пещере не натыкались.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.07.20

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