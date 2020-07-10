У пещеры «Таврида» началось строительство экскурсионного выхода

У пещеры «Таврида» начали строить экскурсионный выход. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского.

Строителям предстоит выкопать траншею протяженностью 60 метров. Ее сделают под уклоном около одного градуса, чтобы все посетители пещеры, в том числе маломобильные, «могли спокойно пройти или проехать на коляске от входа до выхода из пещеры», рассказал руководитель проекта, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.

Сейчас на месте работает тяжелая техника. Работы по обустройству выхода из пещеры займут от двух недель до месяца.

Строительные работы у пещеры должны закончиться в конце 2020 года. Пещера будет открыта для туристов в первой половине следующего года.

Как сообщал «Новый День», пещеру со следами доисторических животных случайно обнаружили в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма в июле 2018 года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида». Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. При дальнейшем обследовании пещеры был обнаружен новый зал с останками животных.

Сейчас в пещере работают ученые из Москвы, Екатеринбурга и Крыма. В июне в пещере были найдены костные останки носорога стефаноринуса. Эти животные вымерли в начале ледникового периода. На территории России останки стефаноринуса до сих пор не находили. Кроме того, специалисты обнаружили новые кости быков и фаланга саблезубого тигра гомотерия.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 10.07.20

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