ГИБДД просит водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за предстоящего гололеда и снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила обращение к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие дни. После прошедшего дождя ожидается резкое понижение температуры, что приведет к образованию сильного гололеда. Это может привести к увеличению аварий.

«Если отказаться от поездок невозможно, то рекомендуем выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, – говорится в сообщении Госавтоинспекции. – Водителям и всем пассажирам транспортных средств, в том числе и на задних сидениях необходимо использовать ремни безопасности, детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров».

Пешеходов просят не перебегать дорогу в неположенном месте. На заснеженной дороге в условиях гололеда автомобиль не сможет быстро остановиться. Перед переходом дороги нужно убедиться, что водитель уступает вам дорогу.

Ранее предупреждение о непогоде выпустило ГУ МЧС по Свердловской области. По данным спасателей, после дождя 7 февраля прогнозируется резкое понижение температуры воздуха, местами до -31°, на дорогах гололедица. Также в выходные дни ожидаются метели при порывах ветра до 15-20 м/с.

«Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, при сильном ветре они представляют большую опасность. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Свободные руки помогут сохранять равновесие и избежать падения. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой», – говорится в сообщении МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 06.02.21

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