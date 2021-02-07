В Свердловской области из-за погоды закрывают движение транспорта сразу на нескольких автодорогах

В Свердловской области на нескольких дорогах вводятся ограничения из-за погодных условий. В Каменске-Уральском ограничено движение междугородних автобусов, общественный транспорт не пустят на участке с 1 по 41 километр дороги Екатеринбург – Невьянск. Полностью – для всех видов транспорта – закрывают дорогу Екатеринбург – Реж – Алапаевск со 105 до 145 км, дорогу Верхняя Синячиха – Ирбит (с 0 до 50 км), дорогу Нижняя Салда – Алапаевск (с 30 до 80 км).

«Такие вынужденные меры вводятся из-за неблагоприятных погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие требованиям безопасности движение», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

Сегодня автоинспекторы патрулируют загородные трассы, чтобы оказывать помощь водителям.

Напомним, ГИБДД рекомендовала водителям сегодня вообще отказаться от поездок на личном транспорте. После вчерашнего дождя в регионе резко похолодало и начались снегопады. На дорогах – гололед, запорошенный снегом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 07.02.21

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