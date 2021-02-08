В Свердловской области похолодает до -35

На этой неделе в Свердловской области температура воздуха продолжит снижаться.

По данным Уралгидрометцентра, самой холодной станет ночь с 9 на 10 февраля – в некоторых территориях региона столбик термометра опустится до -35 ºC. Сегодня ночью в области ожидается от -26 до -31 градусов, в Екатеринбурге – от -26 до -28. Завтра днем в области будет -22…-27, в городе – от -23 до -25 ºC.

Добавим, вчера из-за непогоды в Свердловской области на нескольких дорогах ввели ограничения: помимо морозов, водителям угрожает наледь на трассах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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