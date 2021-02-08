Екатеринбург утром встал в 9-балльные пробки

В Екатеринбурге в понедельник утром сильно затруднено движение. К 9 утра пробки достигли 9 баллов. На дорогах очень скользко, произошли десятки мелких аварий. Самые серьёзные затруднения – на улицах Серафимы Дерябиной, Мельникова, Черепанова, Пехотинцев, Чапаева, Восточной, Малышева, на проспекте Ленина и на развязке у «Калины». Таксисты взвинтили цены – поездка из спальных районов в центр будет стоить от 500 рублей и выше.

Добавим, накануне на загородных трассах вводили ограничения движения для грузовиков и автобусов. За воскресенье в 10 серьезных ДТП погибли 8 человек, 14 пострадали. Ещё одна масштабная авария произошла под Екатеринбургом, столкнулись 20 автомобилей, но о пострадавших не сообщалось.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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