На Челябинском тракте столкнулись 20 автомобилей, на дороге образовалась пробка

На трассе Екатеринбург – Челябинск под Сысертью сегодня днем столкнулись 20 автомобилей. Пробка растянулась на три километра. О пострадавших пока не сообщается.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, затруднение движения было со 182-й по 185-й километр трассы.

«Около 20 транспортных средств получили механические повреждения в результате, как минимум, трех столкновений на автодороге Екатеринбург – Челябинск, на территории Сысертского городского округа. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС под руководством начальника районного отдела ГИБДД майора полиции Михаила Мишарина. Возможно, кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить, либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Информации о пострадавших не поступало.

Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и Арамиль.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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