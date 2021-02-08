На дорогах Свердловской области за выходные погибли 18 человек

В Свердловской области за выходные на трассах произошло 26 аварий. В них погибли 18 человек, еще 45 получили травмы. Среди погибших двое детей, еще семеро несовершеннолетних пострадали.

«В результате ухудшения погодных условий в Свердловской области осложнилась дорожная обстановка. Начиная с субботы в регионе резко возросло количество ДТП. Основными причинами их стали: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, несоответствие скорости конкретным условиям. Несмотря на рекомендации ГИБДД отказаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды, водители эти предупреждения проигнорировали», – сообщили «Новому Дню» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Для сравнения: согласно сводкам на сайте ГИБДД, за весь февраль прошлого года на дорогах погибли 25 человек, за январь – 26.

Как сообщал «Новый День», на Среднем Урале оттепель сменилась резким похолоданием с метелью, дороги покрылись коркой льда. Накануне в десять часов утра в Ивдельском районе, на 116-м километре дороги Ивдель – ХМАО столкнулись два автомобиля, погибли двое детей.

До этого на трассе Екатеринбург – Тюмень легковушка влетела в грузовик, двое погибли на месте. На другом участке этой же трассы женщина за рулем Nissan Tiida влетела на встречке в «Ладу», две женщины погибли, трое детей в больнице. На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск служебный автобус врезался в легковушку, скончался пассажир машины. На Челябинском тракте столкнулись 20 автомобилей, но здесь обошлось без погибших и пострадавших.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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