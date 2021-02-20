Из-за состояния дорог в Свердловской области число ДТП увеличилось в два раза

Из-за морозов, которые пришли в Свердловскую область с начала февраля, в регионе увеличилось количество ДТП. Только в первые выходные месяца на дорогах произошло 26 аварий, в которых погибли 18 человек и 45 получили травмы. Сейчас эти показатели выросли.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного управления ГИБДД, в этом году, из-за погодных условий и недостатков зимнего содержания дорог, в регионе число аварий возросло в два раза. «Повлияла на этот всплеск резкая перемена температур с нуля до минус 20. В период с 1 по 18 февраля в Свердловской области случилось 91 ДТП, в которых погибли 22 человека и еще 116 получили травмы различной степени тяжести. Что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 200 и 50 процентов соответственно», – отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также сообщили, что подобные аварии характерны как для трасс регионального и федерального значения, так и для черты города. «Основными причинами таких ДТП стали: выезд на полосу встречного движения, несоответствие скоростному режиму, а также нарушение правил обгона», – пояснили в УГИБДД.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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