Из-за непогоды в Екатеринбурге случилось почти сто ДТП

В Екатеринбурге на третьи сутки после резкого похолодания на дорогах ситуация остается довольно сложной, гололед и десятки мелких ДТП – и даже в полдень автомобилисты стоят в заторах.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, с выходных по сегодняшний день в городе произошло 93 аварии. Из них 10 – с пострадавшими, травмы получили 15 человек. Погибших нет.

Добавим, на дорогах области за выходные погибли 18 человек, еще 45 получили травмы. Сохраняются ограничения для грузовиков и автобусов. В ГИБДД просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок, а если это невозможно – ехать на низкой скорости, избегать резких маневров и быть внимательными при обгонах и перестроениях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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