В Свердловской области ввели новые запреты для грузовиков и автобусов

Из-за непогоды и состояния дорог в Свердловской области ввели новые запреты для грузовиков и общественного транспорта. Как сообщили сегодня в УГИБДД по Свердловской области, в Каменске-Уральском ограничено движение школьных автобусов. Грузовикам и маршрутному транспорту запрещено выезжать на региональную трассу Богданович – Сухой Лог. Сохраняется аналогичный запрет на дороге Екатеринбург – Невьянск.

Основные ограничения свердловская ГИБДД сняла, но автоинспекторы продолжат следить за ситуацией на трассах. В ГИБДД снова просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок, особенно автолюбителей с небольшим стажем, а если это невозможно – ехать на низкой скорости и избегать резких маневров.

Напомним, накануне вводились ограничения: в Каменске-Уральском для междугородних автобусов, также автобусам запрещали выезд с 1 по 41 километр дороги Екатеринбург – Невьянск. Полностью – для всех видов транспорта – закрывали дорогу Екатеринбург – Реж – Алапаевск со 105 до 145 км, дорогу Верхняя Синячиха – Ирбит (с 0 до 50 км), дорогу Нижняя Салда – Алапаевск (с 30 до 80 км). На автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск в направлении из Екатеринбурга ограничили движение общественного и грузового транспорта, закрывали и другие участки трасс.За выходные на дорогах регионах погибли 18 человек. Для сравнения – за весь февраль прошлого года на уральских трассах скончались 25 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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