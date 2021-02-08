К «Маскам скорби» запустили бесплатные экскурсии

В Екатеринбурге запустили бесплатные экскурсии к мемориалу жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта, где четыре года назад установили «Маски скорби» Эрнста Неизвестного.

Как сообщили в Ассоциации исторического краеведения Урала, экскурсии будут проходить по воскресеньям с 16:00 до 19:00. Собрать группу желающие должны будут сами. «Заказать экскурсию можно для группы от 2 до 50 человек, сообщив об этом не позднее вечера в четверг по электронной почте putipamjaty@gmail.com или по телефону: +79028774070. В письме или СМС нужно указать «12км», как к вам обращаться, количество участников, приблизительный возраст, контактный телефон и причину интереса к месту памяти», – сообщили в АИКУР.

Напомним, скульптура «Маски скорби» Эрнста Неизвестного, отлитая из кремниевой бронзы, была установлена только после смерти художника, в 2017 году. Ее габариты, в отличие от первоначальной 15-метровой авторской версии скульптуры, – 3 на 3 метра. Основа композиции – две маски, олицетворяющие Европу и Азию. Идею создания этого монумента, символизирующего трагедию массовых политических репрессий сталинской эпохи, Неизвестный начал реализовывать еще в 1980-1990-х годах. Именно тогда он изготовил для Свердловска гипсовую рабочую модель «Масок скорби» высотой 3,5 метра. Долгое время она стояла в цехе Свердловского художественного комбината и ждала своего часа, пока решался вопрос о месте размещения и пропорциях.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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