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Среда, 10 февраля 2021, 09:28 мск

Новости Екатеринбург

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После отмены самоизоляции для людей старше 65 работодатели обязаны принять их обратно

Граждан старше 65 лет, которые до объявления режима самоизоляции работали и хотят продолжить работать после его отмены, руководители обязаны принять обратно.

Об этом заявил на пресс-конференции замруководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области по правовым вопросам Михаил Балакин. «Если у работника заканчивается период самоизоляции, он в любом случае должен вернуться на свое рабочее место. Законодательство запрещает дискриминацию, в том числе дискриминацию по возрасту», – ответил он на вопрос корреспондента РИА «Новый День». Исключения могут быть лишь в случае возникновения вопросов к деловым качествам работника.

Отметим, некоторые регионы, например, Подмосковье, уже сняли обязательный режим самоизоляции для пожилых людей. В Свердловской области эта возможность пока еще только изучается органами власти и медэкспертами. В частности, накануне замгубернатора Павел Креков заявил, что граждане старше 65 лет не смогут вернуться к работе даже после вакцинации от коронавируса. Для этого понадобится отдельное решение оперштаба.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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