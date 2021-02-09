Свердловчанам старше 65 лет даже с прививкой от коронавируса не разрешат работать до особого распоряжения

Жители Свердловской области старше 65 лет, которым рекомендовано еще с марта 2020 года соблюдать самоизоляцию, не смогут вернуться к работе даже после вакцинации от коронавируса. Для этого понадобится отдельное решение оперштаба.

Вопрос о привитых гражданах старше 65 лет задали сегодня журналисты на брифинге заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову. «Вопрос правильный. Его прорабатывают медэксперты. Мы окончательно решение примем на одном из ближайших заседаний штаба, когда нам эксперты дадут заключение», – прокомментировал Креков.

Сейчас, по данным чиновника, среди общего количества людей, поставивших первый компонент «Спутник V», 25-26% – это как раз лица старше 65 лет. Но им еще предстоит поставить вторую прививку и дождаться выработки антител, которая происходит обычно через неделю после окончания вакцинации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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