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Среда, 10 февраля 2021, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

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В утреннем пожаре на Юго-Западе погиб мужчина

Фото из архива

В утреннем пожаре на бульваре Денисова-Уральского погиб мужчина. Это хозяин квартиры на 11-м этаже, где началось возгорание.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, по предварительной версии, мужчина уснул с горящей сигаретой. По факту смерти человека проводится доследственная проверка. Тело погибшего направлено на вскрытие.

Напомним, пожар в 16-этажном муниципальном доме начался ранним утром, тревожный сигнал в пожарную службу поступил в 7:52. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Еще десятерых жильцов пожарные вывели с помощью спасательных масок, среди них было двое детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.02.21

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