В Екатеринбурге горела квартира в 16-этажке, есть пострадавший

Сегодня утром в Екатеринбурге случился пожар в муниципальном 16-этажном доме на бульваре Денисова-Уральского. Загорелось имущество в квартире на 11 этаже, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 7:52. До прибытия пожарных по лестницам эвакуировались 20 человек, в том числе 6 детей. Спасатели вывели из дома еще 10 жильцов с помощью спасательных масок, среди них было два ребенка. По данным МЧС, в пожаре пострадал один человек. К 8:41 пожарным удалось справиться с огнем, проливка сгоревшей квартиры была завершена к 10 часам утра.

Напомним, на текущей неделе это уже второй пожар в многоэтажном доме. В понедельник, 8 февраля, горел 23-этажный офисник на Белинского, 83, из-за короткого замыкания в электрощитках с 1 по 9 этаж. В пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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