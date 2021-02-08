На пожар в 23-этажном доме вызвали подкрепление. Уже есть пострадавшие (ФОТО)

На пожаре в административном здании на Белинского, 83, наращивают группировку сил и средств. По лестничным маршам спасены 23 человека, 6 из них с помощью масок дыхательных аппаратов.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что два человека получили отравление продуктами горения, их отвезли в больницу. Обследование помещений продолжается. Работу огнеборцев осложняет сильное задымление. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На ликвидации ЧП работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы.

Как сообщал «Новый День», пожар начался в 07:08. По предварительной информации, на площади 30 квадратных метров горят электрощитки с первого по девятый этаж.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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