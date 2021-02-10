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Среда, 10 февраля 2021, 16:38 мск

Новости Екатеринбург

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«Т Плюс» собирается банкротить «Русский хром»

Группа «Т Плюс» подаст на банкротство АО «Русский хром 1915» за долги, сообщили в пресс-службе энергетической компании. На текущий момент первоуральское предприятие не заплатило 178 млн рублей за отопление и 77 млн – за электричество. Компания-должник входит в Midural Group, как и Ключевский завод ферросплавов, который тоже должен 77 млн «Т Плюс» за электроэнергию.

«Энергохолдинг неоднократно пытался урегулировать вопрос погашения долга с руководством предприятий Midural Group, однако это не привело к результату. На сегодня в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается 11 исков «Т Плюс» к указанным предприятиям», – сообщили в пресс-службе «Энергосбыт плюс».

Ранее энергетики сообщали, что «Русский хром» объяснил задолженность пандемией коронавируса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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