К старту отопительного сезона долги жителей Свердловской области выросли до 1,5 млрд рублей

К началу нового отопительного сезона задолженность населения за тепло составила 699,8 миллиона рублей, за электроэнергию – более 820 миллионов, это на 30% больше, чем в прошлом году. Энергетики рост долгов связывают в том числе и с мораторием на начисление пени, которое ввело правительство как меру помощи населения в пандемию. С нового года проценты снова будут начисляться.

«Есть глубокие должники, а есть те, у кого долги за 2-3- месяца. Те, кто не может своевременно заплатить за ресурсы, могут прийти к нам и договориться о рассрочке, реструктуризации. У нас есть ежегодная акция «Весна – тают пени», когда мы списываем пени при оплате основного долга. А еще наши специалисты могут подсказать, где можно получить тот или иной вид помощи. Главное – добросовестный должник, то есть не тот, кто является злостным неплательщиком, он должен прийти с квитанцией к нам и попытаться решить проблему», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

С начала года энергетики планируют распространить на Свердловскую область опыт других регионов еще по одной санкции к должникам – при отключении ресурса они будут не только гасить долги и пени, но и оплачивать работу людей, которые сначала их отключают, а потом подключают обратно.

«Всего у нас 6 млрд 139 млн дебиторской задолженности. Основной вклад в рост задолженности внесло население и категория «Промышленность», зато лучше входят в сезон почти все категории бюджетников», – добавил Прилежаев. В числе самого крупного должника по теплу из числа предприятий он назвал Высокогорский горно-обогатительный комбинат – они должны около 700 млн, и на протяжении долгих лет добровольно не расплачиваются, только через судебных приставов. А кроме того, в этом году серьезно задолжал «Русский хром» – у них долг около 100 млн рублей, предприятие причиной снижения платежной дисциплины назвало пандемию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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