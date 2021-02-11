Свердловчанин, пойманный в Анапе, отсидит 10 лет за убийство 26-летней давности

Уроженца Верхних Серег отправят в колонию спустя четверть века после совершенного им двойного убийства.

Летом 1993 года 21-летний Дмитрий Дрягин, будучи пьяным, находился в гостях у знакомых. Мужчина поссорился с хозяйкой. Он начал пинать ее по лицу, телу, рукам и ногам, затем схватил нож и ударил потерпевшую в грудь.

«Смерть женщины наступила на месте происшествия от острого обескровливания организма, развившегося вследствие проникающих колото-резанных ранений грудной клетки потерпевшей с повреждением других органов», – рассказали «Новому Дню» в облсуде.

Убийца не остановился на содеянном и таким же способом убил сына погибшей, после чего сбежал. Его объявили в федеральный розыск.

Спустя 26 лет, в августе 2019 года, преступник был задержан в Анапе сотрудниками ДПС. Вину свою он не признал.

Нижнесергинский районный суд назначил Дмитрию Дрягину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших: виновный выплатит по 2 млн рублей

в счёт компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Анна Темрук

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