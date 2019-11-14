В Анапе поймали свердловчанина, убившего 26 лет назад мать и сына

В Нижних Сергах предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в двойном убийстве и скрывавшийся от правосудия 26 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый 1972 г.р. из Верхних Серег совершил преступление 16 августа 1993 года.

По версии следствия, в ту ночь он выпивал со знакомым в доме последнего, возникла ссора. Между мужчинами завязалась драка, которую попыталась разнять мать хозяина дома. Женщина жестоко поплатилась за это: собутыльник сына тут же убил ее несколькими ударами ножа. Затем гость таким же образом расправился с приятелем и сразу скрылся с места преступления.

Личность мужчины была установлена, объявили федеральный розыск. И только через 26 лет он был задержан сотрудниками ДПС в городе-курорте Анапе.

Предварительное следствие было возобновлено. Мужчина свою вину не признает.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нижнесергинский районный суд.

Нижние Серги, Краснодарский край, служба информации

Нижние Серги, Краснодарский край. Другие новости 14.11.19

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