За сутки число тяжелобольных Covid-19 увеличилось с 311 до 325

На сегодняшний день в Свердловской области состояние 325 госпитализированных пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 206 из них находятся в реанимации, 139 – на аппаратах ИВЛ. Это больше, чем сутки назад – накануне в оперштабе сообщали о 311 больных в тяжелом состоянии.

Число новых случаев заболевания за сутки на три меньше, чем вчера – 284. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+97), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Таборинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 73 948.

За прошедшие сутки выписано 294 человека, всего – 66 734.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 2 183.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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