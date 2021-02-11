Константин Кинчев и «Алиса» перенесли концерт в Екатеринбурге на конец октября

Рок-группа Константина Кинчева «Алиса» снова перенесла дату своего концерта в Екатеринбурге, теперь – на 30 октября.

Об этом «Алиса» сообщила сегодня на своих страницах в соцсетях: «Уважаемые! К большому нашему сожалению, мы опять вынуждены перенести концерты в Екатеринбурге и Новосибирске по причине ограничений в регионах (указ губернатора Свердловской области № 100-УГ; Постановление правительства Новосибирской области № 476-п). Так что до встречи осенью». Приобретенные билеты действительны на новые даты – 30 октября в Екатеринбурге в «Телеклубе» и 28 октября в Новосибирском цирке.

Напомним, концерты в закрытых помещениях с наполняемостью зала не более 50% в Свердловской области разрешены еще с 9 сентября. «Новый День» попросил представителя группы «Алиса» Кирилла Титова прокомментировать ситуацию. «На сегодняшний день у нас продано более 50% от вместимости зала. Поэтому, чтобы не нарушать действующие ограничения губернатора, приняли решение о переносе концерта», – ответил он.

Как уже сообщал «Новый День», во время первой волны коронавируса рок-группа «Алиса» уже переносила свой концерт в Екатеринбурге. Вместо 24 апреля они планировали приехать на Урал 13 ноября, но этого не случилось.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 11.02.21

Слух дня: Эльмира Туканова покидает пост директора Центра развития туризма. / Определен весь состав общественной палаты Екатеринбурга (СПИСОК). / 444 пары поженятся 12 февраля: психолог и нумеролог рассказали о любви к красивым датам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»