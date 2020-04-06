Группа «Алиса» и Константин Кинчев сдвинули концерт в Екатеринбурге на полгода

Рок-группа «Алиса» Кости Кинчева из-за тяжелой ситуации с коронавирусом перенесла свой концерт в Екатеринбурге.

Как сообщили музыканты на своей странице в соцсети, вместо 24 апреля они приедут на Урал 13 ноября и, как планировали, выступят в «Телеклубе». «Площадка та же! Билеты остаются действительными на новую дату! Не болейте! Мы вместе!» – написали музыканты.

Судя по комментариям подписчиков под сообщением, фанаты отнеслись к решению с пониманием.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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