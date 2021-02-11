Уголовное дело бывшего советника вице-губернатора Бидонько поступило в суд

В суд города Лесного поступило уголовное дело в отношении бывшего свердловского чиновника Владислава Русакова, который с 2010 по 2020 год занимал различные ответственные посты: сначала – замглавы администрации города Лесного, с мая 2017 года по январь 2019 года – директора департамента, а затем начальника отдела Мининвеста, после – советника вице-губернатора Сергея Бидонько.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Русакова обвиняют в том, что в период с 2014 по 2018 годы, работая замглавы администрации Лесного, он за деньги помогал предпринимателям заключать договоры поставки продуктов в местные школы и детские сады. Общая стоимость заключенных таким образом контрактов составила более 84 млн рублей, а обвиняемый получил 5,9 млн рублей. Также он занимался бизнесом, несмотря на законодательный запрет. Через доверенных лиц и близких родственников он принимал участие в деятельности коммерческих организаций. От этой деятельности он получил доход на общую сумму около 6 миллионов рублей.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что оперативное сопровождение при расследовании осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже писал «Новый День», Владислава Русакова задержали в конце апреля 2020 года сотрудники ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В департаменте информполитики Свердловской области тогда сообщили, что Русаков уволился с должности советника вице-губернатора Сергея Бидонько за несколько дней до задержания, и информацией о его дальнейшей судьбе ДИП не располагает.

Лесной, Евгения Вирачева

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